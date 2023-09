Juventus-Lazio: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Altro giro, altra trasferta per la Lazio. Maurizio Sarri, dopo il Napoli, affronta ancora il suo passato volando a Torino per sfidare la Juvenus, gara valida per la quarta giornata di Serie A. I bianconeri sono a quota sette punti in classifica, mentre i biancocelesti, proprio grazie al successo del Maradona, sono a tre e ancora staccati dalle zone di alta classifica. Proprio per questo lo scontro diretto dell'Allianz Stadium assume ancora più importanza: il campionato è appena iniziato, ma ogni punto è d'oro.

Probabili formazioni Serie A: Juventus-Lazio, Roma-Empoli, Inter-Milan, Genoa-Napoli. Le scelte degli allenatori

Orario

Juventus-Lazio è in programma sabato 16 settembre alle ore 15 presso l'Allianz Stadium di Torino.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva, sia tv che streaming, da Dazn, ma visibile anche agli abbonati Sky attraverso i canali di Zona Dazn.

Diretta testuale su ilmessaggero.it.

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic



A disp: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kostic, McKennie, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling Jr, Yildiz, Kean, Milik. All. Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni



A disp: Sepe, Mandas, Gila, Lazzari, Patric, Pellegrini, Vecino, Basic, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Castellanos, Pedro. All. Sarri