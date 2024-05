Martedì 21 Maggio 2024, 05:55

ROMA Il suo silenzio riflessivo fa baccano quanto l'ultimo pareggio e i saluti alla corsa Champions. E allora gli appelli si sprecano per convincere Kamada a non dire addio. Prima Lotito, poi Tudor, ora persino i tifosi lo supplicano: «Scusaci per averti criticato, resta alla Lazio», il tam-tam fra social e radio. Da oggetto misterioso a leader assoluto, in otto partite è cambiato tutto. Daichi superstar, artista e architetto, scomparso con Sarri, onnipresente con Tudor (fuori in Coppa solo con la Juve perché affaticato). Il Comandante lo stimava tantissimo ma, dopo le prime 4 partite, aveva deciso di non rinunciare a Luis Alberto, di lanciare Guendouzi e di sacrificare il giapponese sull'altare dell'equilibrio. Così Kamada si era perso: a dicembre lo sconforto aveva preso il sopravvento, a gennaio la Nazionale lo aveva scaricato e lui era certo di voler lasciare il nostro campionato. Ora invece ha impresso di nuovo il marchio, è la bestia nera dei campioni d'Italia - uscenti ed entranti – col suo tiro mancino: all'andata la prima rete in Serie A al Maradona contro il Napoli, la seconda al ritorno contro l'Inter già scudettata a San Siro. Daichi ha ritrovato il gusto di far tutto, il mediano e il trequartista, il nuovo regista offensivo nel 3-4-2-1.

LE RICHIESTE

La Lazio gli sta entrando pian piano dentro, come si augurava Lotito: «Tudor lo aveva promesso a Villa San Sebastiano e ne ha fatto un perno». Domenica Kamada ha giocato al posto di Luis Alberto (dimissionario e degradato), ha fatto gol e sfornato due assist al bacio, non sfruttati da Zaccagni e Castellanos. Diciannove passaggi riusciti, undici sulla trequarti, con una precisione dell’85%. Anche quattro recuperi palla, al 72’ il centrocampo è crollato come a Monza, appena il giapponese è uscito. Queste prestazioni top hanno un caro prezzo. Nel nuovo ciclo Daichi è rinato, eppure non riesce a sciogliere il nodo sul suo futuro. Fra 9 giorni, il 30 maggio, scadrà l'opzione unilaterale per il rinnovo triennale, il giapponese non vorrebbe esercitarla perché pretende un aumento dai 3 milioni previsti ad almeno 3,5 più bonus. Il problema è che, risolvendo il precedente accordo, decadrebbero i benefici del Decreto Crescita (ormai abolito), e quindi il nuovo contratto lieviterebbe (con il lordo) a costi insostenibili per il bilancio. Per questo Kamada ha proposto di firmare anche solo per un altro anno, pur di rimpolpare comunque il suo ingaggio. D’altronde ha altre due offerte - in particolare c'è quella del Crystal Palace del suo ex tecnico Glasner - e sono molto più alte le cifre sul piatto. Il club capitolino al momento non sembra orientato a pareggiarle con un rilancio: «Non deve dirci nulla in anticipo, ma esercitare la sua opzione triennale il 30 maggio. L'entourage ci ha assicurato che resterà al 100% - ribadisce il ds Fabiani – ma non possiamo sapere se cambierà idea all'ultimo. Attendiamo».

LA CERTEZZA

Il voltafaccia va scongiurato, sarebbe un peccato vero. Insieme a Mandas, Kamada è l'unico nuovo acquisto davvero rivalutato, un fattore aggiunto di Tudor. Oggi sembra l'unica certezza da cui il tecnico croato intende ripartire il prossimo anno: «Con lui parlo poco perché fa sempre cose giuste. Come i bambini a casa, qualcuno è sempre bravo e buono e si dedica più agli altri... È un ragazzo come una macchina, in senso positivo. Non sbaglia niente, ha un cervello pazzesco collegato al talento calcistico. Può giocare dietro, avanti, mezzala, trequartista, ruba palla. È una bella scoperta per me, lo stimo». Se crollasse questa fiducia fra 9 giorni, sarebbe un altro terremoto. Mai dire banzai, davvero.

