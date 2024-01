Lazio, ripresa con scarico post Lecce: sospiro di sollievo per Patric in ottica Supercoppa

Subito ripresa all'indomani della vittoria col Lecce. L'1-0 di ieri contro il tabù pugliese ha lasciato grande soddisfazione a Sarri, che dopo il triplice fischio ha commentato così il periodo positivo della sua Lazio: «Sembra che siamo in crescita, anche se nei primi 45 minuti mi sono preoccupato. Forse non abbiamo ancora una mentalità al 100%, ma io avevo buone sensazioni già dopo la sfida con l’Inter. Ora siamo in un trend positivo e speriamo di rimanerci il più a lungo possibile».

Il tecnico ha ritrovato la sua squadra stamattina nel centro sportivo di Formello con la classica seduta di ripresa divisa. La maggior parte dei titolari di ieri (più Romagnoli) hanno svolto uno scarico. Per chi invece è subentrato oppure non ha nemmeno giocato (più Isaksen) il programma ha previsto un allenamento tecnico al quale sono stati aggregati dalla Primavera anche i difensori Ruggeri e Dutu oltre al solito esterno Saná Fernandes. In campo ha svolto un allenamento anche Provedel, reduce da qualche giorno di stop per la febbre prima del Lecce, dove è sceso regolarmente in campo.

Supercoppa: sospiro di sollievo per Patric

Quella odierna è stata l'ultima seduta a Formello prima della partenza verso l'Arabia Saudita prevista per domani intorno alle ore 12. Una partenza alla quale prenderà parte anche Patric. Lo spagnolo ieri è uscito dopo venti minuti per il contrasto con Almqvist che ha riacutizzato il fastidio alla spalla destra emerso a Udine in uno scontro con Lucca. Il centrale stamattina ha svolto come da programma gli accertamenti e questi ultimi non hanno evidenziato particolari problematiche. Salvo sorprese quindi il numero 4 sarà a disposizione per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter di venerdì.