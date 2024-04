Tensione Lazio, rimandato il chiarimento tra Guendouzi e Tudor

Martedì 16 Aprile 2024, 08:01

A Formello il gelo persiste tra il tecnico Tudor e Geundouzi, entrambi infatti non si sono ancora chiariti dopo l'ultimo allenamento. Mentre il giocatore lavora al recupero dall'edema al polpaccio, spera di tornare per la partita contro il Genoa. Altri membri della squadra, inclusi Immobile e Romagnoli, stanno migliorando, ma mancheranno ancora per infortuni. Marusic si ferma per affaticamento, mentre Pellegrini è nuovamente disponibile dopo il recupero dalla distorsione alla caviglia. Lazio, Felipe Anderson al Palmeiras: contratto firmato fino al 2027