Chi è Cyril Ngonge, l'attaccante belga del Verona ad un passo dal Napoli: le caratteristiche tecniche

Il Napoli si avvicina a grandi passi all'attaccante belga Cyril Ngonge. In serata il club azzurro ha trovato l'accordo verbale con l'Hellas Verona che detiene il cartellino del giocatore. Operazione da 20 milioni di euro più bonus, un investimento importante da parte di Aurelio De Laurentiis che vuole dare una sterzata alla stagione del Napoli. Restano gli ultimi dettagli da limare tra i due club ma i campioni d'Italia sono in netto vantaggio sulla Fiorentina per assicurarsi Ngonge.

Calciomercato live, news oggi: il Napoli ha l'accordo per Ngonge, il Milan prepara l'offerta per Buongiorno, asta per Gudmundsson