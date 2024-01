Monza-Sassuolo: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

Allo Stadio Brianteo va in scena la ventiduesima giornata di Serie A con il Monza che affronta il Sassuolo in casa per cercare di rialzare la testa. Nelle ultime cinque partite ha perso tre volte contro Inter, Empoli e Fiorentina, ha pareggiato un volta contro il Napoli e vinto 3-2 con il Frosinone. Cammino simile per i neroverdi che nello stesso numero di gare hanno perso quattro volte e vinto 1-0 contro la Viola. Ecco le informazioni sulla gara, dove vedere Monza-Sassuolo, orario e probabili formazioni.

Milik espulso con l'intervento del Var: è il primo cartellino rosso della stagione per la Juventus