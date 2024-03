Inter-Genoa: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

A San Siro l'Inter chiude la 27a giornata di Serie A contro il Genoa. La squadra di Inzaghi vuole proseguire la sua corsa verso lo scudetto, sfruttando anche la sconfitta della Juventus per portarsi a +15. Di fronte la squadra di Gilardino che, fuori dalle zone pericolose di classifica, può giocarsi le sue carte con spensieratezza. Thuram torna a disposizione ma solo per la panchina, convocati anche Frattesi e Acerbi. Ancora out Calhanoglu, Bastoni squalificato.