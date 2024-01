Chi è Baldanzi: il trequartista dell'Empoli, ultima idea di mercato della Roma

La Roma sta lavorando su più fronti in questi ultimi giorni di calciomercato. Oltre ad Angelino con cui c'è già un accordo, il club giallorosso sta valutando anche il profilo di Tommaso Baldanzi. Il trequartista dell'Empoli è uno dei giovani italiani più talentuosi, anche se nell'ultimo periodo gli infortuni lo hanno limitato parecchio. La richiesta del club toscanoè piuttosto alta, circa 15 milioni di euro. Una cifra che la Roma potrebbe provare ad abbassare inserendo delle contropartite tecniche.

Chi è Tommaso Baldanzi: carriera

Leader della nazionale Under-20, Tommaso Baldanzi è uno dei talenti più interessanti della nuova generazione. Classe 2003, è cresciuto calcisticamente nel Castelfiorentino (squadra della sua zona) e nel 2011 è entrato a far parte del settore giovanile dell'Empoli, ancora oggi uno dei migliori d'Italia. Nel 2019 vince il campionato nazionale Under-16 da protagonista e il 28 ottobre 2020 debutta con la prima squadra a 17 anni, nel match di Coppa Italia contro il Benevento. In quell'anno gioca anche con la Primavera e contribuisce alla vittoria del campionato, vincendo anche il premio di miglior giocatore della competizione. Uno dei punti più alti della sua ancora brevissima carriera professionistica è il gol a San Siro contro l'Inter nella scorsa stagione che regala la vittoria all'Empoli. L'anno scorso ha chiuso la stagione con 4 gol, quest'anno invece è stato condizionato dagli infortuni, disputando appena 13 partite (1 gol).

Con la nazionale U-20 ha raggiunto la finale del Mondiale contro l'Argentina, persa dalla squadra di Nunziata.

Baldanzi ha chiuso la competizione con 2 gol e successivamente ha iniziato a incidere anche con l'Under-21. Nel maggio 2022 ha ricevuto la chiamata di Roberto Mancini per uno stage con la nazionale maggiore.

Caratteristiche tecniche e ruolo

Baldanzi predilige il ruolo di trequartista, galleggiando tra le linee per mandare a rete i compagni. Dotato di una buona conclusione da fuori e di un mancino educato. Quasi sempre ha giocato sulla trequarti ma a volte è stato impiegato anche da ala destra, per sfruttare la possibilità di rientrare dentro il campo e inventare la giocata. Giocatore dal baricentro basso, molto rapido nel breve e con un'ottima gestione del pallone. Ancora un pò leggero fisicamente, deve irrobustirsi per tenere botta contro un certo tipo di difensori. La sua figura di riferimento, come ha dichiarato, è Paulo Dybala che per caratteristiche lo ricorda.

Nell'idea di Daniele De Rossi il classe 2003 potrebbe inserirsi anche come ala sinistra, o a destra per dare un ricambio proprio a Dybala. Non è escluso che l'allenatore giallorosso possa utilizzare il trequartista e a quel punto Baldanzi sarebbe ancora più a suo agio in quella che ad oggi è la posizione in cui si esprime meglio.