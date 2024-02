Chi è Ebenezer Akinsanmiro: altezza, ruolo, età, fidanzata e caratteristiche del classe 2004 dell'Inter

Al 77' di Lecce-Inter, Simone Inzaghi ha deciso di sostituire Davide Frattesi con Ebenezer Akinsanmiro. I tifosi nerazzurri sono stati sorpresi dalla scelta del tecnico di inserire il giovane centrocampista della Primavera. Esordio tra i grandi per il nigeriano, che già si era fatto conoscere dal pubblico per la sua convocazione in Prima Squadra nella passata stagione. Accorpato al gruppo nella sfida con il Napoli del 21 maggio 2023, il giovane incursore ha finalmente esordito. Ecco l'età, il ruolo e le caratteristiche di Akinsanmiro.

Lecce-Inter, cambia l'arbitro a fine primo tempo: Doveri sostituto da Baroni. Cosa è successo