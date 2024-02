Lecce-Inter, cambia l'arbitro a fine primo tempo: Doveri sostituto da Baroni. Cosa è successo

È già la seconda volta che accade in questa giornata di Serie A. Anche in Lecce-Inter, l'arbitro ha accusato un fastidio muscolare ed è stato sostituito dal quarto uomo. È durata solo un tempo la direzione di gara di Daniele Doveri che a causa dell'infortunio, nell'intervallo ha dovuto lasciare il fischietto in mano a Niccolò Baroni, impegnato come quarto ufficiale. Per quest'ultimo si tratta della prima presenza in Serie A dopo aver arbitrato in undici gare di Serie B e una di Coppa Italia.

Infortunio anche in Bologna-Verona

In questa giornata era già successo che fosse necessario sostituire l'arbitro. Durante Bologna-Verona, infatti, la gara è stata interrotta dopo 5 minuti a causa dell'infortunio muscolare di Rosario Abisso.

Il direttore di gara di Palermo ha provato a farsi medicare e a tornare in campo, ma non ce l'ha fatta e ha chiesto il cambio del quarto uomo. La partita è ripresa al minuto 12 dopo che i due arbitri hanno ultimato la procedura di cambio con correlati sistemi tecnologici che collegano l'arbitro in campo al VAR.