Ryder Cup 2023, tutto pronto a Roma: ecco dove vederla

Ormai ci siamo quasi. Il 29 settembre partirà la Ryder Cup 2023, il torneo di golf più prestigioso al mondo che sarà ospitato dal Marco Simone Golf & Country Club di Roma e che durerà fino all'1 ottobre. Team Europe contro Team Usa si daranno battaglia schierando sul green i migliori giocatori del mondo. Ogni due anni, l’emozionante confronto del golf mondiale dà vita a un evento che va oltre lo sport e che affascina e appassiona centinaia di milioni di spettatori in tutto il mondo e ne attira centinaia di migliaia sul posto. La 44esima edizione della Ryder Cup sarà uno spettacolo unico e si potrà seguire per intero su Sky e in streaming su NOW.

Ryder Cup, parte il conto alla rovescia. Incocciati: «Grande occasione per Roma»

Dove vederla

La sfida vera e propria inizierà venerdì 29 settembre, ma sarà preceduta da tre giorni di “training” dei giocatori che testeranno le buche del Marco Simone Golf & Country Club e da una serie di eventi collaterali.

A partire dall’All-Star Match, il tradizionale appuntamento che, mercoledì 27, vedrà protagonisti golfisti “stellari” tra cui Novak Djokovic, Carlos Sainz, Andriy Shevchenko, Gareth Bale e Leonardo Fioravanti e che sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Golf e Now a partire dalle 12.30.

🚨 PSA: It's officially Ryder Cup month 🚨 pic.twitter.com/3dOknJYiWO — Ryder Cup USA (@RyderCupUSA) September 1, 2023

Giovedì 28 si concluderà invece la Junior Ryder Cup, la sfida tra talenti under-18 statunitensi ed europei giunta alla 18esima edizione: diretta su Sky Sport Golf e Now dalle 10.30. A seguire, la cerimonia di inaugurazione della Ryder Cup 2023. Dal giorno dopo si fa sul serio con le tre giornate di gare: si parte venerdì 29 alle 7.30 con la prima giornata, stesso orario di inizio anche per sabato 30, mentre domenica 1° ottobre la terza e decisiva giornata inizierà alle 11.30. Tutto in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su Now.