Ryder Cup, parte il conto alla rovescia. Incocciati: «Grande occasione per Roma»

«La Ryder Cup è una straordinaria opportunità per il nostro Paese e una importante sfida organizzativa e turistica per Roma. Non è un caso che ad onorare l’ennesima tappa di avvicinamento all’evento è presente oggi, insieme a tanti artisti, attori e al mondo dell’imprenditoria, il Presidente Rocca». Così Beppe Incocciati, Consigliere politico per lo sport del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, commentando lo straordinario risultato dell’iniziativa in corso al Fioranello Golf Club di Roma.

​Golf, Chimenti: «Non ero pazzo, ecco la mia Ryder Cup ricca e sostenibile»

«Tajani ha fin da subito individuato le potenzialità e il risultato di immagine che avrebbe potuto portare la più importante competizione di golf a squadre al mondo», ha continuato, «per questo abbiamo creato una rete di soggetti, d’accordo con il Presidente di Federgolf, Franco Chimenti, per far sì che il messaggio sportivo andasse di pari passo con l’unicità dell’immagine e la potenzialità del sistema Italia».

🚨 PSA: It's officially Ryder Cup month 🚨 pic.twitter.com/3dOknJYiWO — Ryder Cup USA (@RyderCupUSA) September 1, 2023

Incocciati inoltre evidenzia che «il golf rappresenta una disciplina che negli ultimi anni ha visto aumentare il numero dei praticanti e degli appassionati nel nostro Paese.

Roma sarà un’attrazione suggestiva e irrinunciabile per tifosi di tutto il mondo. Il turismo sportivo è notoriamente un segmento che produce reddito e si associa perfettamente con quello naturalistico e culturale. Sono certo che il nostro tessuto ricettivo saprà farsi trovare pronto anche in vista di appuntamenti futuri. Penso soprattutto all’Expo, qualora la Capitale venisse scelta. Come spero».