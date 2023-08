Ryder Cup, Tajani: «Un'occasione per far conoscere l'Italia al mondo e rinnovare i rapporti con gli Usa»

Manca sempre meno alla Ryder Cup 2023, in programma dal 26 settembre al 1 ottobre al Marco Simone Golf e Country Club di Roma.

Una grande occasione anche per la Capitale, chiamata a gestire e organizzare al meglio uno degli eventi più seguiti e tradizionali dell'intero panorma sportivo.

Ryder Cup 2023, la guida: quando si parte, dove si gioca, gli italiani e dove vederla

«Roma è all'altezza di ospitare grandi eventi come la Ryder Cup e l'Expo 2030. Il governo italiano investe fortemente nello sport che, nel segno dei valori olimpici, rappresenta un ponte, un simbolo di pace. Che deve essere valorizzato anche da un punto di vista politico, attraverso la diplomazia sportiva che costituisce un fattore di grande rilievo. L'industria dello sport è fondamentale per il nostro Paese e genera il 3,4% del Pil italiano con 102 miliardi di euro di ricavi prodotti», ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

