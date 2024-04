Moto Gp Spagna, dove vedere e orario della gara di Jerez. Bagnaia: «Stiamo affrontando alcuni problemi che ci stanno rallentando»

Il motomondiale torna in Europa e Pecco Bagnaia spera di tornare la migliore versione di se stesso. Nella pista amica di Jerez de la Frontera, quella che il rookie Pedro Acosta ha definito ieri come la Mugello per gli spagnoli, il due volte campione del mondo della MotoGP ha un’ottima occasione per rilanciarsi dopo una brutta trasferta ad Austin, Texas. «Sono sempre felice di correre a Jerez, perché è uno dei miei weekend di gara preferiti per il pubblico, il meteo e la pista. Questo è uno dei primi tracciati in cui ho corso quando sono arrivato da giovane nel campionato spagnolo. Di Jerez amo le frenate forti e le curve veloci», dichiara un rilassato Bagnaia in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Spagna, che il pilota di Chivasso ha già vinto nel 2022 e 2023. «A Jerez - prosegue il ducatista - possiamo essere competitivi come negli ultimi due anni: ora come ora stiamo affrontando alcuni problemi che ci stanno rallentando. Dopo Austin insieme al team abbiamo capito alcune cose e sono fiducioso di poter fare un passo in avanti».

Finora non è andata benissimo e infatti Bagnaia si presenta in Andalusia con 30 punti di distacco da Jorge Martin e un problema da risolvere: «Non sono preoccupato - spiega Pecco -.

Se fossimo a metà campionato sì, ma siamo alla quarta gara e ne abbiamo buttata via una per un contatto. Abbiamo del margine e del lavoro da fare, ma ho piena fiducia nel mio team e tutti sappiamo che lavorando insieme possiamo tornare al nostro livello, è solo questione di tempo». Ci sarà anche il test per lavorare sulla moto: «Già nel weekend di gara proviamo cose diverse, lunedì abbiamo tante cose da provare perché la nostra situazione non è la migliore e dobbiamo migliorare». C'è un problema di chattering avvertito dai ducatisti: «Sì, dobbiamo risolvere il problema delle vibrazioni». Conferma il capoclassifica Martin: «Il chattering dà fastidio, non riesco a spingere come vorrei. Il weekend di Austin per me è stato difficile, ma sono comunque riuscito a salvare la mia gara, nonostante la caduta in qualifica e la partenza poco brillante. Dagli Stati Uniti mi sono portato a casa degli ottimi punti per il campionato. Qui a Jerez ci saranno tanti tifosi e il mio obiettivo è tornare sul podio in questa pista: l'ultima volta che qui ho fatto top 3 ero ancora in Moto2».

Ambisce a un buon risultato anche Enea Bastianini, secondo nel Mondiale a -21: «Posso vincere, ma l'obiettivo è il podio. Veniamo da due podi e ci sono buone basi per fare bene anche qui». Chi spera di riconfermarsi al vertice è Maverick Vinales, reduce dal successo texano con l’Aprilia. «Non tutti i weekend potranno essere come Austin, ma l'importante è lottare per le prime posizioni - commenta lo spagnolo - Possiamo essere competitivi anche qui, dove ho anche bei ricordi perché ho vinto la mia prima gara in 125. In MotoGP non ci sono mai riuscito. Abbiamo una moto veloce, che in alcuni punti è anche migliore rispetto ai nostri avversari». Fra questi, oltre all'altro spagnolo Marc Marquez c’è il connazionale Acosta: «Sarà bellissimo correre per la prima volta in MotoGP nella pista di casa, uno dei tracciati che ha scritto pagine di storia delle due ruote. Non mi potevo aspettare di iniziare così forte con due podi consecutivi nelle prime tre uscite. Sappiamo che non sarà facile proseguire in questa direzione. Devo mantenere i piedi per terra".

Dove vedere la MotoGp e l'orario del Gp di Jerez

Venerdì:

ore 10.45: Libere 1.

ore 15: pre-qualifiche.

Sabato:

ore 10.10: Libere 2.

ore 10.50: qualifiche.

ore 15: Sprint Race (in chiaro su Tv8).

Domenica:

ore 14: Gara (differita Tv8 ore 17).