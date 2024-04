Gp Spagna: dove vedere la gara di MotoGp a Jerez, orario e programma

Domani torna la MotoGp con il Gran Premio di Jerez che va in scena in questo fine settimana. Il quarto appuntamento della stagione del motomondiale si prepara per far vivere grandi emozioni ai tifosi della Ducati, che sperano di vedere vincenti Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. I due sono tra i pochi italiano presenti nel tabellone e stanno competendo per le zone alte della classifica. Attualmente in testa c'è Jorge Martin, che guida il gurppo con 80 punti, 21 in più rispetto a Bastianini secondo a 59.

Vinales fa en plein, Pecco in ritardo. Dopo la Sprint, lo spagnolo conquista il Gp di Austin: è il primo con l’Aprilia

Dove vedere il Gp di Spagna

Il Gran Premio di Spagna, che si tiene a Jerez, è visibile in diretta televisiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp.

Inoltre, la gara è disponibile in diretta streaming su Sky Go e Now.

Dove vedere la MotoGP in chiaro

Se non si dispone di un abbonamento Sky, è possibile vedere la prossima corsa di MotoGp, che si terrà a Jerez, su Tv8 che trasmette le immagini della gara in differita di circa tre ore.

Il programma in diretta

Sabato 27 aprile

12:50 Moto3 Q1

13:15 Moto3 Q2

13:45 Moto2 Q1

14:10 Moto2 Q2

15 MotoGP Sprint

Domenica 28 aprile

9:40 MotoGP Warm up

11 Moto3 Gara

12:15 Moto2 Gara

14 MotoGP Gara

Il programma in differita

Sabato 27 aprile

12:50 Moto3 Q1 (diretta)

13:15 Moto3 Q2 (diretta)

13:45 Moto2 Q1 (diretta)

14:10 Moto2 Q2 (diretta)

15 MotoGP Sprint (diretta)

Domenica 28 aprile

14 Moto3 Gara (differita)

15:15 Moto2 Gara (differita)

17 MotoGP Gara (differita)