Gp Miami: dove vedere, orario e la girglia di partenza del sesto gran premio delle monoposto

Torna la Formula 1 con il sesto Gran Premio della stagione che si tiene a Miami. Negli Stati Uniti i riflettori sono tutti puntati sulla Ferrari dopo il podio di Sainz nel penultimo Gp in Giappone, mentre in quello precedente in Australia era arrivata una doppietta importante. Nella Gara Sprint ha fatto discutere la gestione di Magnussen che ha rimediato diverse penalizzazioni a causa della sua difesa della posizione su Lewis Hamilton. L'inglese ha cercato spesso di superare il pilota della Haas, ma ha potuto chiudere solo al 16° posto. Trentacinque i secondi di penalità per il danese che ha dovuto ricorrere a dei mezzi "sporchi", come li ha definiti lui stesso, per difendere il suo compagno Hulkenberg. Sesta pole position di fila per Verstappen che ha chiuso ancora una volta le qualifiche davanti a tutti. Alle sue spalle entrambe le Ferrari con la nuova veste celeste.

GP Miami, gara Sprint: Verstappen precede la Ferrari di Leclerc, gran prestazione di Ricciardo