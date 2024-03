MotoGp, la classifica dopo la gara a Portimao: Martin allunga, Bastianini terzo sopra Bagnaia

Primo posto a Portimao e anche quello nella classifica generale per Martin. Anche se il Mondiale di MotoGp è arrivato solo al secondo appuntamento, il tabellone comincia già a definirsi con la lotta per il primo posto che si allunga. Il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia ha perso punti importanti nell'ultimo Gran Prix in Portogallo. Una caduta galeotta a pochi giri dal termine, che ha visto protagonista il piemontese e Marc Marquez ha permesso a Jorge Martin di vincere indisturbato.

Grazie ai 25 punti conquistati in Portogallo, il pilota spagnolo classe 1998 ha allungato in testa al tabellone di questa stagione di MotoGp con un totale di 60 punti. Alle sue spalle c'è Brad Binder che segue a quota 42, mentre Enea Bastianini chiude il podio a 39. Quarto posto a sorpresa per Francesco Bagnaia che ha 37 punti, ben 9 in più rispetto a Pedro Acosta che è quinto con la sua RedBull.

Moto Gp: Martin vince il gp del Portogallo, Bastianini si prende il secondo posto davanti ad Acosta. Bagnaia si scontra con Marquez

La classifica di MotoGp

J. Martin 60 pt B. Binder 42 pt E. Bastianini 39 pt F. Bagnaia 37 pt P. Acosta 28 pt M. Marquez 27 pt A. Espargaro 25 pt M. Vinales 19 pt J. Miller 16 pt F. Di Giannantonio 15 pt F. Quartararo 15 pt A. Maarquez 13 pt M. Bezzecchi 12 pt M. Oliveira 8 pt J. Mir 7 pt A. Fernandez 5 pt J. Zarco 5 pt A. Rins 3 pt T. Nagakami 2 pt L. Marini 0 pt F. Morbidelli 0 pt R. Fernandez 0 pt