MotoGp, terzo appuntamento della stagione ad Austin: orario e dove vedere il Gran Premio delle Americhe

Prosegue la stagione 2024 del Motomondiale che sbarca ad Austin per il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione. Nella giornata di sabato si svolgeranno le qualifiche, in attesa della gara che andrà in scena domenica. La Moto Gp era iniziata con il Gran Premio del Qatar, vinto da Pecco Bagnaia con la sua Ducati. Nel secondo appuntamento in Portogallo, invece, ha comandato Jorge Martin, con l'azzurro Enea Bastianini secondo.

Adesso è tempo di goderci il Gp del Texas, ad Austin.

Intanto nella giornata di sabato Jorge Martin ha siglato il nuovo record di pista nelle tre qualifiche, buono il tempo di Vinales. Bagnaia quarto, l'azzurro ha spinto solo alla fine.

Orario e dove vedere il Gp di Austin

Il Gran Premio delle Americhe, che inizierà oggi con le qualifiche, andrà in scena con la gara nella serata di domenica 14 aprile alle ore 21. Intanto nella giornata di sabato si svolgeranno le qualifiche alle ore 17:50. Gara sprint alle ore 22. Tutto il weekend di Austin sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW e sull'app Sky Go. La Moto3 inzierà domenica alle ore 18. A seguire la Moto2 alle 19:15.