Attimi di paura per Jonas Vingegaard, il ciclista danese che durante il Giro dei Paesi Baschi è caduto, andando a sbattere contro un masso. Il 27enne è stato trasportato in ambulanza in barella, se pur sia rimasto cosciente (come riportato da un componente del suo entourage). Si attendono aggiornamenti sullo stato di salute del talentuoso ciclista.

Vingegaard, terribile caduta per al Giro dei Paesi Baschi: trasportato in ambulanza. Coinvolti anche Evenepoel e Roglic