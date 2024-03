Milano-Sanremo 2024, vince Jasper Philipsen. L'azzurro Bettiol conquista il quinto posto

Jasper Philipsen conquista la vittoria alla Milano-Sanremo 2024, regalando alla sua squadra, la Alpecin-Deceuninck, il secondo trionfo consecutivo nella prestigiosa Classicissima di Primavera. Questa edizione è stata caratterizzata da una velocità record di 45.99 km/h, con un finale che ha visto un'azione limitata fino allo sprint decisivo del ristretto gruppo di corridori contendenti per la vittoria.

La giornata è stata animata da una fuga di 11 corridori: Davide Baldaccini, Valerio Conti E Kyrylo Tsarenko (Team Corratec - Vini Fantini), Lorenzo Germani (Groupama - FDJ), Sergio Samitier (Movistar Team), Romain Combaud (Team dsm-firmenich PostNL), Davide Bais, Mirco Maestri e Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Alessandro Tonelli e Samuele Zoccarato (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), che sono stati ripresi nelle fasi cruciali della corsa, ad eccezione di Bais, che ha dato davvero fondo a tutte le sue energie.

La UAE Team Emirates, guidata da Tadej Pogacar, ha dato il via alle ostilità fin dalla zona dei capi, imponendo un ritmo estremamente elevato. Questo andamento serrato è continuato anche sulla salita della Cipressa, ma è stato sul Poggio che la corsa ha raggiunto il suo culmine, con Pogacar che ha tentato due attacchi senza riuscire a fare il vuoto. Da quel punto in poi, si sono susseguiti diversi attacchi da parte dei rimanenti corridori. Durante la discesa del Poggio, Filippo Ganna ha avuto un inconveniente meccanico che lo ha costretto a rallentare per riparare la catena, mentre Tom Pidcock ha provato ad allungare il passo, ma è stato riassorbito da Mathieu Van der Poel. Sulla discesa del Poggio, Matej Mohoric ha tentato un nuovo attacco, ma è stato neutralizzato da Matteo Sobrero, il quale ha provato a imporsi con una fuga solitaria fino al traguardo. Nel tratto finale, Michael Matthews ha dato il via alla volata proprio mentre si sono lanciati anche Mads Pedersen e Jasper Philipsen. Quest'ultimo è riuscito a rimanere nascosto fino alla linea del traguardo, superando Matthews per aggiudicarsi la vittoria. Tadej Pogacar ha chiuso al terzo posto, seguito da Mads Pedersen e Alberto Bettiol.

Alla vigilia, Mathieu Van der Poel aveva dichiarato che non ci sarebbero stati problemi nel lavorare per lui, e in effetti la corsa è andata proprio come aveva preventivato: ha richiuso sugli attacchi di Pogacar e nel finale Philipsen ha potuto esprimersi al meglio. Sale per la terza volta in carriera sul podio della Sanremo Michael Matthews, mentre Pogacar migliora anno dopo anno: quinto nel 2022, quarto nel 2023 e terzo quest'anno. Per l'Italia arriva il quinto posto di Alberto Bettiol, che conferma quanto di buono aveva mostrato alla Milano-Torino. C'è molto rammarico, invece, per il guasto meccanico che nel finale ha fermato Filippo Ganna: senza quel guasto, forse le cose sarebbero potute andare in maniera molto differente. Ottimo anche Matteo Sobrero, partito un po' a fari spenti in questa Milano-Sanremo, ma l'azzurro sta dimostrando, anno dopo anno, di fare davvero dei progressi importanti.