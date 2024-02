Viezzi vince il titolo mondiale Juniores. Van der Poel domina anche nel ciclocross

Sua maestà Mathieu Van der Poel si aggiudica il sesto titolo mondiale della propria carriera. Il corridore olandese si è imposto dominando la gara dal primo all'ultimo giro a Tabor, in Repubblica Ceca, località dove nel 2015 aveva vinto il primo titolo mondiale nella categoria elite. Una vittoria senza storia: ci si aspettava un Mathieu Van der Poel superiore a tutti gli altri e così è stato. L'olandese ha fatto una gara a sè, con tutti gli altri che hanno solo potuto constatare la sua bravura e la sua forza in questa disciplina.

Assenti Wout Van Aert e Tom Pidcock: i due grandi avversari dell'olandese hanno preferito non partecipare al mondiale per preparare al meglio la stagione su strada, e non solo. Se Woput Van Aert affronterà la gara olimpica su strada, in aggiunta a tutti gli impegni già programmati come le classiche e il Giro d'Italia, Pidcock vuole affrontare anche la gara di cross country a Parigi, dove parte da campione in carica.

Van der Poel, invece, ha voluto esserci, e ha conquistato il suo sesto titolo iridato. Ora è distante una sola lunghezza da Eric de Vlaeminck, corridore che ha il record di vittorie nel ciclocross con 7 mondiali all'attivo. L'olandese ha superato il connazionale Joris Nieuwenhuis e il belga Michael Vantourenouth. Migliore degli italiani nella gara elite è Filippo Fontana, 17/o.

Gli azzurri possono però festeggiare il titolo iridato conquistato nella categoria Juniores da Stefano Viezzi: è stato il grande protagonista della stagione, con i successi al campionato italiano e quello nella classifica generale di Coppa del Mondo, con tre vittorie su sei gare che hanno composto il calendario. Partito da grande favorito, Viezzi, corridore friulano cresciuto nella formazione DP66, si è imposto pur soffrendo la rimonta degli avversari nell'ultimo giro, portando a casa un trionfo che, nella categoria Juniores, mancava dal 2005, anno in cui si impose Davide Malacarne.