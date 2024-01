Hoskins, anche il marito (indagato per omicidio) al funerale. Il padre: «Era la nostra roccia»

Si è svolto ieri a Perth, in Australia, il funerale di Melissa Hoskins, l'ex ciclista che ha perso la vita tragicamente lo scorso 30 dicembre. Alle esequie era presente anche suo marito, l'ex ciclista Rohan Dennis, che dovrà comparire in tribunale il prossimo 13 marzo per rispondere alle accuse di omicidio. Attualmente, Dennis, che si è presentato ai funerali insieme ai due figli avuti con Melissa, è l'unica persona indagata per la morte della moglie.

Rohan Dennis accusato di aver ucciso la moglie Melissa Hoskins: l'incidente, il trasferimento e l'ultimo post su Instagram (con i due figli)

L'accaduto

I fatti risalgono alla sera del 30 dicembre, quando Melissa Hoskins ha perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, Melissa è stata urtata da un pickup che era guidato proprio da Rohan Dennis.

Sulla base dei rilievi che sono stati effettuati, la Hoskins ha cercato di evitare l'impatto salendo sul cofano della vettura, ma l'incidente le è costato la vita.

Rohan Dennis aveva annunciato a inizio 2023 che alla fine della stagione si sarebbe ritirato dal ciclismo agonistico. L'australiano, due volte campione del mondo, era sposato con melissa Hoskins e i due vivevano nei pressi di Adelaide. Dalla loro unione sono nati due bambini, uno di 6 e l'altro di 2 anni, che attualmente stanno vivendo in casa con il loro papà.

La lettera del padre

Il padre di Hoskins, Peter, ha letto un commosso tributo a sua figlia durante la funzione. «La gioia di vivere di Melissa ha toccato così tante persone. Oggi celebriamo una vita che è stata stroncata troppo presto. Melissa si stava solo riscaldando. Le sue migliori performance dovevano ancora arrivare. Quando Melissa ha lasciato l’agonismo, ha resettato i suoi obiettivi. Era ora per lei di diventare una mamma campionessa... Mel era la roccia per la sua famiglia». Hoskins ha rappresentato l'Australia ai giochi olimpici a Londra 2012 e a Rio 2016.

In attesa del 13 marzo, Rohan Dennis è in libertà in seguito al pagamento di una cauzione. Subito dopo i tragici fatti era stato arrestato, ma ora si trova a casa insieme ai suoi figli. La sua casa è circondata da giornalisti e in occasione del funerale è dovuto entrare nel cimitero da un ingresso posteriore.