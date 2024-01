Ciclocross, per Giacomo Serangeli podio ai campionati italiani e ore l'azzurro in Coppa del Mondo e poi lo stage pre-Mondiale

A Cremona subito podio per Giacomo Serangeli ai campionati italiani Ciclocross. Il giovane ciclista ternano insieme ai compagni della ASD DP66, nella Team Relay, ha superato a pieni voti il test tricolore di specialità e adesso tornerà a indossare la maglia azzurra in occasione della manche di Coppa del Mondo di Benidorm. A Cremona Serangeli si è consacrato in via definitiva tra i big del movimento Juniores, conquistando la medaglia d'argento e il 4° posto nella prova individuale di categoria. La nebbia e il ghiaccio del circuito allestito all’interno del Parco Maffo Vialli, sulle rive del Po, hanno esaltato le caratteristiche del ternano classe 2007, che si è dimostrato tra i più abili nel fronteggiare il terreno scivoloso in entrambe le giornate di gara. Tecnica ed esplosività sono state decisive in particolare nella staffetta mista a squadre di sabato, articolata in 4 frazioni, ognuna delle quali su tornata secca, da coprire con tre uomini e una donna.

Schierato al lancio, Serangeli ha piazzato il primo importante mattoncino in chiave podio, cambiando a pochi secondi dalla testa dopo aver retto bene il confronto con rivali appartenenti anche alla categoria Under 23. A completare l’opera ci hanno quindi pensato nell’ordine Ettore Fabbro (Juniores), Carlotta Borello (Donne Under 23) e Stefano Viezzi (Juniores), che hanno attestato il quartetto della DP66 alla piazza d’onore, con un ritardo di appena 17’’ rispetto alla formazione vincitrice della FAS Airport Services Guerciotti.

Domenica mattina il ternano si è dunque presentato in griglia di partenza con un argento pesante già al collo, in virtù del quale ha saputo interpretare con ancor più tranquillità la prova regina della rassegna. Tra una nebbia a tratti piuttosto densa e un fondo ancora gelato Serangeli ha sfornato una prestazione estremamente solida e pulita, che gli ha permesso, dopo aver a tratti addirittura condotto le danze nelle prime due tornate, di concludere a un passo dal podio e come secondo migliore tra gli atleti del primo anno. Festa grande al traguardo non solo per il risultato personale, ma anche per la maglia tricolore del compagno, nonché favorito numero 1 della vigilia, Stefano Viezzi, a cui è bastato un singolo affondo al termine del 2° giro per risolvere a suo favore la contesa.

Dopo la bella prova ai Campionati Italiani il talento della ASD DP66, in partnership con l'Unione Ciclistica Foligno trnerà a indossare la maglia azzurra in occasione della manche di Coppa del Mondo di Benidorm. E dopo la gara di domenica (start fissato per le 10.30) Giacomo resterà al caldo della Costa Blanca insieme al gruppo della nazionale per tutta la prossima settimana per uno stage di preparazione con vista Mondiale.