Mondiali ciclocross, l'Italia sesta con Casasola: domani l'elite maschile

L'Olanda domina la prima giornata dei mondiali di ciclocross in corso di svolgimento a Tabor, in Repubblica Ceca. La formazione olandese si è imposta realizzando un vero e proprio poker nella gara elite femminile, con Fem Van Empel che si è riconfermata iridata in questa specialità. La portacolori della Visma-Lease a Bike ha condotto una gara impeccabile sotto ogni punto di vista, dominandola dal primo all'ultimo giro. Il successo di Van Empel è arrivato davanti alle tre sue compagne di nazionale Lucinda Brand, Puck Pieterse e Ceylin del Carmen Alvarado.

L'Italia porta a casa l'ottima prestazione di Sara Casasola: l'azzurra ha chiuso in sesta posizione, ma per un tratto di gara era riuscita a raggiungere la Alvarado.

Domani la gara di elite maschile

In attesa delle gare di domani, in particolare di quella uomini elite, il dominio olandese ai mondiali di ciclocross a Tabor è proseguito con la vittoria di Tibor Del Grosso nella categoria Uomini Under 23: il migliore degli italiani è stato Luca Paletti, portacolori della VF-Bardiani, 23/o. Tra le ragazze Juniores si è imposta la francese Celia Gery, che ha così interrotto l’egemonia dei Paesi Bassi in una giornata che ha visto la nazionale orange fare la voce grossa dappertutto. Elisa Ferri è stata la migliore delle azzurre in 19/a piazza. Domani si svolgeranno le ultime tre gare del mondiale di ciclocross a Tabor: Mathieu Van der Poel parte da favorito numero uno per il successo finale nella gara uomini elite, in quanto al via non ci saranno nè Wout Van Aert nè Tom Pidcock, che si stanno già concentrando sugli appuntamenti della stagione su strada. L'Italia parte da favorita per il mondiale Juniores in quanto ci sarà Stefano Viezzi, vincitore della Coppa del Mondo di ciclocross una settimana fa. L'azzurro sarà l'uomo da battere nella sua categoria e potrebbe riportare in Italia un titolo nella categoria Juniores che manca dal 2005, anno in cui si impose Davide Malacarne.