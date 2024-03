Tirreno-Adriatico, la terza tappa: Bauhaus mantiene la testa e resiste a Milan

Jonathan Milan ci è davvero andato vicino, ma Phil Bauhaus è riuscito ad avere la meglio nello sprint finale di Gualdo Tadino. Il corridore italiano della Lidl-Trek ha dimostrato di avere grande tenuta anche in una tappa difficile, caratterizzata da tanti saliscendi: il freddo e la pioggia hanno aggiunto solo ulteriore difficoltà nella frazione che era partita da Volterra, e che ha visto il gruppo della Tirreno-Adriatico affrontare ben 225 km.

Potrebbe essere sembrata una prova generale in vista della Milano-Sanremo, dove i chilometri saranno molti di più. Ma Milan sta dimostrando davvero di avere un'ottima gamba in vista dell'appuntamento con la Classicissima. Al termine della terza frazione della Tirreno-Adriatico, il corridore friulano è anche secondo in classifica generale, distante sei secondi dal leader, lo spagnolo Juan Ayuso: «È stata una buona giornata, sono soddisfatto del mio secondo posto - ha spiegato Milan - la squadra ha fatto un grande lavoro in questa giornata così difficile e ho cercato di fare il massimo per ripagarli».

Phil Bauhaus conferma invece di essere un avversario sempre temibile in una volata a ranghi ristretti. Il finale è stato caratterizzato anche dalla caduta di Jasper Philipsen, vincitore ieri a Follonica: il tedesco si è imposto in una giornata trionfale per la Bahrain-Victorious, visto che il suo compagno di squadra Santiago Buitrago si è imposto alla Parigi-Nizza, mettendo a segno la doppietta in questa ottima giornata per il team.

Domani la Tirreno-Adriatico riparte con il difficile arrivo di Giulianova, dove gli uomini di classifica proveranno a dire la loro in vista dell'impegnativo fine settimana.