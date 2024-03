Strade Bianche, il debutto stagionale di Pogacar: nel mirino Giro d'Italia e Tour de France

Tadej Pogacar fa oggi il debutto stagionale alla “Strade Bianche”. Il corridore sloveno classe 1998, che si è imposto a Siena due anni fa, ha nel mirino sia il Giro d’Italia che il Tour de France.

Il suo avversario numero uno sarà Tom Pidcock, vincitore nel 2023. Assenti Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, l’Italia si affiderà principalmente ad Alberto Bettiol, Andrea Bagioli, Davide De Pretto e Filippo Zana. Nella grande sfida tra Pogacar e Pidcock cercherà di farsi largo anche Julian Alaphilippe. La corsa di oggi supererà per la prima volta i 200 km con 71 km di sterrato e un interessante circuito finale prima dell’arrivo a piazza del Campo. Tra le ragazze partono da favorite Lotte Kopecky e Demi Vollerin: al via ci sarà Elisa Longo Borghini, che manterrà alte le speranze azzurre per una possibile vittoria.