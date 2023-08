Ciclismo, inizia La Vuelta: il programma delle tappe e tutti gli italiani in gara

Inizia con una cronometro a squadre di 14 km La Vuelta a Espana, il terzo grande giro a tappe della stagione. La corsa iberica sarà una sorta di rivincita dopo il Giro d’Italia, in quanto tutto i principali favoriti della corsa rosa saranno al via della manifestazione spagnola. In modo particolare, gli occhi sono puntati sulla Jumbo-Visma, squadra che quest’anno ha vinto il Giro con Primoz Roglic e il Tour de France con Jonas Vingegaard. Entrambi i corridori saranno al via, con lo sloveno che tuttavia dovrebbe essere il capitano unico, in quanto Vingegaard ha spiegato a più riprese che correrà in suo appoggio.

Geraint Thomas vuole invece prendersi la rivincita dopo quanto avvenuto a maggio, quando Roglic gli ha sfilato la maglia rosa nella penultima tappa sul monte Lussari.

Il gallese potrà puntare su un gregario d’eccezione come il nostro Filippo Ganna. Remco Evenepoel sarà un altro componente di un cast stellare alla partenza, visto che parte per la riconferma dopo la vittoria dello scorso anno. Infine, non è da sottovalutare il duo della UAE Team Emirates composto da Juan Ayuso e Joao Almeida.

Tra gli italiani al via, oltre a Filippo Ganna, ci saranno anche Damiano Caruso e Antonio Tiberi. I due corridori vogliono fare bene dopo che la loro squadra, la Bahrain Victorious, ha corso un grande Tour de France. Al via, tra gli altri, il campione del mondo Under 23 Lorenzo Milesi e l’ex campione d’Italia Filippo Zana. All'ultimo minuto si è aggiunto anche Simone Petilli, al sesto Grande Giro della carriera, che ha sostituito Gerben Thijssen, positivo al Covid.

Le tappe

Prima tappa, sabato 26 agosto, Barcellona (cronosquadre) 14,8 km

Seconda tappa, domenica 27 agosto, Mataró-Barcellona 181,8 km

Terza tappa, lunedì 28 agosto, Suria-Arinsal. Andorra 158,5 km

Quarta tappa, martedì 29 agosto, Andorra la Vella.Andorra – Tarragona 185 km

Quinta tappa, mercoledì 30 agosto, Morella – Burriana 186,2 km

Sesta tappa, giovedì 31 agosto, La Vall d’Uixó – Pico del Buitre 183,1 km

Settima tappa, venerdì 1 settembre, Utile – Oliva, 200,8 km

Ottava tappa, sabato 2 settembre, Denia – Xorret de Catí. Interno della Costa Blanca, 165 km

Nona tappa, domenica 3 settembre, Cartagena – Collado de la Cruz de Caravaca, 184,5 km

Decima tappa, martedì 5 settembre, Valladolid, 25,8 km (cronometro)

Undicesima tappa: mercoledì 6 settembre, Lerma – La Laguna Negra. Vinuesa, 163,2 km

Dodicesima tappa: giovedì 7 settembre, Ólvega – Zaragoza, 150 km

Tredicesima tappa: venerdì 8 settembre, Formigal. Huesca la Magia – Col du Tourmalet 134,7 km

Quattordicesima tappa, sabato 9 settembre, Sauveterre-de-Béarn – Larra-Belagua, 156,2 km

Quindicesima tappa, domenica 10 settembre, Pamplona – Lekunberri 158,3 km

Sedicesima tappa, martedì 12 settembre, Liencres Playa – Bejes, 120,1 km

Diciassettesima tappa, mercoledì 13 settembre, Ribadesella / Ribeseya – Altu de L’Angliru, 124,4 km

Diciottesima tappa, giovedì 14 settembre, Pola de Allande > La Cruz de Linares 178,9 km

Diciannovesima tappa, venerdì 15 settembre, La Bañeza – Íscar 177,1 km

Ventesima tappa, sabato 16 settembre, Manzanarre El Real – Guadarrama, 207,8 km

Ventunesima tappa, domenica 17 settembre Hipódromo de la Zarzuela – Madrid, 101,1 km