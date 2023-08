Roma, Lukaku mai così vicino: blitz di Friedkin e Pinto a Londra per chiudere l'affare (e il loro volo è il più tracciato)

Il sogno di una notte di fine mercato potrebbe presto diventare realtà. Sì, perché Romelu Lukaku non è mai stato così vicino alla Roma come in queste ultime ore. Il belga è il grande colpo con cui i Friedkin vogliono riaccendere l'entusiasmo di una piazza spazientita da un mercato a rilento e segnato da tanti nomi e altrettanti no. Dovevano arrivare Morata, Scamacca e Duvan Zapata (tra gli altri), è sbarcato ieri sera Sardar Azmoun, centravanti iraniano in arrivo dal Bayer Leverkusen. Non abbastanza per non far rimpiangere Abraham, ai box ancora a lungo per infortunio.

Roma, Mourinho: «Azmoun ci aiuterà, ma solo se sta bene. Lukaku? Pinto mi ha promesso un altro attaccante»

Le speranze

Ecco allora che la proprietà giallorossa, ovviamente dopo il placet di José Mourinho, ha dato il via libera a Tiago Pinto per provare a portare a Roma Romelu Lukaku, in uscita dal Chelsea dopo la rottura con l'Inter e il flirt (finora vano) con la Juventus.

La svolta è arrivata in mattinata: il club inglese ha comunicato ai giallorossi di essere pronto a cedere il giocatore in prestito secco senza alcun obbligo di riscatto. L'attaccante ha poi ricevuto una chiamata da Mourinho, che lo allenò ai tempi del Chelsea prima di ritrovarlo al Manchester United, e ha aperto ai giallorossi.

Il viaggio

Per evitare l'inserimento di altri club potenzialmente interessati (Juventus e Milan su tutti, ma anche Psg e Barcellona), il general manager è partito alle 15.50 da Ciampino in direzione Londra accompagnato da Ryan Friedkin e il loro volo è diventato in breve tempo il più seguito al mondo su Flight Radar. L'obiettivo è trovare la quadra con il Chelsea, che dovrebbe contribuire anche al pagamento del lauto ingaggio del giocatore (circa 12 milioni) e convincere Lukaku, che potrebbe prendersi qualche giorno per valutare le proprie opzioni e scegliere la soluzione migliore per il suo futuro. Le prossime ore, insomma, saranno fondamentali per una trattativa che, qualora arrivasse fino alla fumata bianca, avrebbe del clamoroso.