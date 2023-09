Osimhen, De Laurentiis e il retroscena con l'Al Hilal: «Con 200 milioni ci comprate un piede»

Il futuro di Victor Osimhen è stato uno dei grandi tormentoni del calciomercato appena concluso. L'attaccante nigeriano, trascinatore dell'ultimo scudetto napoletano, è stato cercato da diversi top europei e anche dall'Al Hilal, club saudita che per lui aveva messo sul piatto ben 200 milioni di euro. Una cifra quasi irrinunciabile per tutti, ma non per De Laurentiis.

Il presidente del Napoli infatti non solo ha restitito ai milioni arabi, ma ha anche concluso la trattativa per il rinnovo del suo gioiello, che prolungerà il suo contratto fino al 2026, vedrà il proprio stipendio superare i 10 milioni e avrà una clausola rescissoria monstre fissata a 150.

Un lieto fine arrivato al termine di un estate vissuta con giusta preoccupazione dai tifosi partenopei e che ora si arricchisce di un nuovo retroscena.

L'Equipe ha infatti rivelato la risposta mail inviata dal patron del Napoli in risposta all'offerta dell'Al Hilal: «Per 200 milioni potete comprare un solo piede di Osimhen», ha scritto De Laurentiis, che poi ha rilanciato: «Per il prossimo anno penso che sarete in grado di offrire 500 milioni e probabilmente prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma ripeto: forse».