Juventus, Allegri fissa la quota scudetto: «Il titolo si vince con 86/90 punti. Pogba? Cerchiamo di tenerlo come le cose sante...»

Ottantasei punto per lo scudetto, i numeri di Max Allegri a mercato chiuso lanciano la Juventus vero l’obiettivo stagionale, la qualificazione in Champions. «Abbiamo una rosa competitiva, quest’anno sarà equilibrato, entrare nelle prime 4 sarà difficile. La quota scudetto, vedendo la forza delle squadra, sarà di 86/90 punti. La favorita è sempre quella che vince l’anno prima. Il Napoli ha un giocatore importante con Osimhen che sposta gli equilibri di una partita, Milan e Inter sono attrezzate anche per la vittoria del campionato. Noi vogliamo arrivare a dicembre nelle migliori condizioni». Fuori Szczesny contro l’Empoli, dentro Perin, in difesa può debuttare Gatti. Il mercato ha soddisfatto l’allenatore. «Sul mercato abbiamo condiviso tutto, in entrata e in uscita. Cambiare tanto per cambiare facce non aveva senso. Volevamo una squadra competitiva e sostenibile, sono usciti tanti giocatori, ora abbiamo una squadra ottima, competitiva. Vlahovic sta facendo meglio rispetto all’anno scorso perché sta meglio fisicamente, per Chiesa è un anno nuovo, Pogba cercheremo di gestirlo finché non arriverà in condizioni ottimali. L’anno scorso dicevo che il primo obiettivo era passare il primo turno di Champions, ora vogliamo rimanere tra le prime 4, giocandoci le carte poi nella seconda fase di campionato e rigiocare l’anno prossimo la Champions. Per vincere lo Scudetto ci vorranno 86/90 punti, per la Champions ne basteranno 76». Kostic e Pogba sono stati in bilico, per Allegri rimangono due certezze. «Paul? In questo momento lo devo centellinare perché sta venendo fuori da un infortunio, quando sarà al 70% è un giocatore diverso da tutti gli altri, cerchiamo di tenerlo come le cose sante. Kostic? Non è stato fuori per motivi di mercato, magari domani gioca lui. È un giocatore affidabile».