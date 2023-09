Impresa Lazio al Maradona. Per il secondo anno consecutivo Maurizio Sarri si prende i tre punti sul campo del Napoli campione d'Italia. La partita dei biancocelesti, che interrompe la serie negativa delle prima due giornate di campionato, è uno splendido esempio di pragmatismo e testimonia anche l'evoluzione tattica dell'allenatore biancoazzurro che fa fruttare in maniera straordinaria le capacità dei suoi calciatori di manovrare in contropiede. Esordio super per Guendouzi. Felipe Anderson è una freccia. Primo gol per Kamada.