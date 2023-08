Napoli, sfuma Gabri Veiga: sì all'Arabia. E Kroos commenta: «Imbarazzante»

Che l'Arabia Saudita abbia trovato il modo di farsi notare nel panorama calcistico mondiale è ormai palese. Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar: alcuni dei migliori giocatori del pianeta hanno scelto di cedere ai milioni arabi. Si tratta però di giocatori già oltre la soglia dei 30 anni, che sicuramente avrebbero ancora potuto fare la differenza in Europa, ma che hanno deciso di sfruttare gli ultimi anni di carriera per arricchirsi ancora. Una scelta professionale legittima, che in questa sessione di mercato ha riguardato anche calciatori più giovani come Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Otavio. Non c'era ancora stato però un 21enne che a un club di Champions League ha preferito il Medio Oriente, finora.

Gabri Veiga è stato una delle stelle della Spagna Under 21, finalista agli ultimi campionati Europei e battuta soltanto dall'Inghilterra nell'ultimo atto del torneo. Il centrocampista del Celta Vigo era cercato da mezza Europa, ma alla fine sembrava averla spuntata il Napoli, che aveva trovato un accordo con il club spagnolo per circa 36 milioni di euro e con il giocatore.

Negli ultimi giorni però l'entourage ha iniziato ad alzare le proprie richieste di ingaggio e gli sviluppi recenti ne hanno fatto capire il motivo.

So Gabri Veiga heads for Al-Ahli. 🇪🇸✈️🇸🇦



Toni Kroos' comment under the Instagram post of @FabrizioRomano … 🤐 pic.twitter.com/KBhFUfRGja — PSGhub (@PSGhub) August 24, 2023

Su Gabri Veiga è infatti piombato l'Al Ahli, club saudita che ha deciso di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni e di offrirne ben 12,5 al giovane spagnolo. Una proposta che sarebbe stata difficile da rifiutare per chiunque, ma che più di qualcuno si aspettava che un calciatore di appena 21 anni con zero presenze nelle competizioni europee potesse ripedirla al mittente. Così non è stato: Veiga ha deciso di dire no al Napoli per accettare la corte araba, una scelta che sta facendo molto discutere e non soltanto tifosi e appassionati. Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, ha commentato su Instagram la notizia del trasferimento del giovane collega in Saudi Pro League con un eloquente «imbarazzante». Un pensiero condiviso da molti.