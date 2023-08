Lunedì 21 Agosto 2023, 08:24

Lecce-Lazio 2-1, ecco le pagelle.

PROVEDEL 6

LAZZARI 5.5

PATRIC 5.5

ROMAGNOLI 5.5

Il pericolo principale è Strefezza e lui lo ipnotizza in un paio di occasioni prima di cadere senza colpe sui tiri di Alqvist e Di Francesco.Soffre da morire gli inserimenti di Banda, soprattutto in avvio, poi prende le misure e su un assist di Immobile cerca il gol in diagonale invece di servire Zaccagni liberissimo. Lascia il posto a Pellegrini.Scelto al posto di Casale, forse per la sua rapidità, assiste Romagnoli prima di restare coinvolto nel caos finale.

Salva su Rafia opponendosi con la schiena: il centrocampista giallorosso era tutto solo per la conclusione al limite dell'area. Subito dopo fa il bis davanti a Strefezza ma cede davanti a Di Francesco.

MARUSIC 5.5

KAMADA 5

CATALDI 6.5

LUIS ALBERTO 6

Anche lui come Lazzari deve soffrire sulla corsa esterna contro il giovane Almqvist che ha degli spunti in velocità molto interessanti. Finisce a destra ma non aggiunge niente.Un debutto insufficiente, si vede che ha molta qualità e che i suoi inserimenti improvvisi possono diventare un'arma della nuova Lazio. Ma non chiediamogli subito di fare il Milinkovic: come Sergej non c'è nessuno. Sostituito con Vecino.Subisce la pressione di Ramadani e in seconda battuta di Rafia così si appoggia spesso indietro rinunciando alle sue verticalizzazioni. Si sente in fase difensiva non può reggere tutto da solo.

L'assist a Immobile vale la partita, sfortunato in un altro paio di intuizioni ma ancora una volta lo spagnolo si conferma un giocatore unico e indispensabile anche per una squadra che fa del collettivo la sua regola ossessiva. In avvio di ripresa perde troppi palloni e sempre con spocchia.

FELIPE 5

IMMOBILE 7

ZACCAGNI 5.5

VECINO 5.5

ISAKSEN 6

PELLEGRINI 5

PEDRO 5.5

ARBITRO: DIONISI 6

Non ha più come mezzo destro Milinkovic pronto a lanciarlo e quindi perde una parte della sua pericolosità. Kamada ha un gioco diverso e quindi il brasiliano deve cercare soluzioni personali per mettersi in evidenza. Sostituito con Isaksen.Per la sesta volta consecutiva segna alla prima giornata con la maglia della Lazio (gol numero 197) e lancia un segnale a Spalletti: se c'è bisogno di un attaccante per la nuova Nazionale, lui è pronto. Se sta bene, in Italia non può avere rivali. Sull'assist di Luis Alberto non ha paura di lanciarsi in spaccata. Un palo che sarebbe stato il 2-0.Non è ancora al massimo e si vede perché rinuncia in qualche occasione all'uno contro uno ma tira fuori lo spirito del combattente quando c'è da soffrire.Cerca di portare sostanza in mezzo al campo ma spesso la velocità dei piccoletti giallorossi lo coglie di sorpresa. Impalpabile e incomprensibile.Spunti interessanti al suo debutto in serie A e anche un'ammonizione che lo condiziona.Subentra nel momento in cui la Lazio sta crollando.Entra in campo ma non in partita.SARRI (all.) 5Ancora una volta, a Lecce, la Lazio scompare dal campo nel secondo tempo. Una partita in fotocopia a quella della stagione scorsa a cui lui non ha posto correzioni. Il ritardo di condizione è molto evidente.Gestisce senza problemi e senza polemiche una partita facile.