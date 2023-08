Calciomercato, Mancini sorride: Retegui e Scamacca in Serie A, ora solo Zaniolo e Gnonto giocano all'estero

Roberto Mancini come quel padre fortunato che ha tutti i figli vicini, a lavorare a pochi passi da casa, e che poi magari si ritrovano anche insieme la domenica a pranzo, per la classica rimpatriata di famiglia. Bene, il commissario tecnico della Nazionale si può considerare fortunato, per ora, in attesa, chissà, magari di scoprire nuovi talenti all'estero, convocabili, così come successo per Mateo Retegui.

Proprio lui quest'anno vivrà la sua prima esperienza in Italia, al Genoa, che lo ha portato in Serie A: quindi nessun viaggio dall'Argentina quando ci sarà da rispondere alla convocazione della nazionale azzurra, Genova-Coverciano si percorre in macchina, senza nessun biglietto aereo, basta il telepass. Quindi, dicevamo: i possibili attaccanti della nazionale maggiore, quest'anno, giocheranno tutti in Italia. Sì, perché da ieri è ufficialmente rientrato pure Gianluca Scamacca, preso dall'Atalanta che ha bruciato sia l'Inter che la Roma, tornato come il "figliol prodigo" dopo l'esperienza, di certo non da ricordare soprattutto per qualche problema fisico di troppo, al West Ham.

Gli altri

I due già citati si vanno ad aggiungere a quei quattro-cinque nomi che già sono in Serie A e che rientrano, costantemente, nelle idee del coordinatore dell'Under 21 e dell'Under 20 e non solo commissario tecnico dopo l'ultimo consiglio federale. Già qui c'è il solito Ciro Immobile, che mai ha avuto quel feeling con l'azzurro come ce lo ha con il biancoceleste. Ma è uno che non si può proprio non portare. Qualche chilometro continuando verso Sud c'è invece Giacomo Raspadori, fresco campione d'Italia con il Napoli, anche lui ormai fisso nei convocati. Gli ultimi due, infine, sono a Torino: Moise Kean in bianconero, e Luca Pellegri in granata.

Ecco, tutti in Italia, anche se fuori ne rimane ancora uno.

Il superstite

Fuori dai confini c'è il solo Willy Gnonto, che probabilmente nelle prossime tornate azzurre sarà l'unico attaccante a non aver mai esordito in Serie A, così come succede con Verratti in mezzo al campo. Il centravanti del Leeds, che ha fatto anche l'Europeo Under 21, poteva vestirsi di viola, a Firenze. Ma è di queste ore il forte interesse del Friburgo, che lo potrebbe portare in Bundesliga. L'ultimo "superstite" di un gruppo di uomini che si alterneranno sulla prima linea azzurra. Certo, direte voi, rimane Nicolò Zaniolo: e avete ragione, però lui almeno il nostro campionato lo ha assaporato e ci potrebbe pure rientrare presto: l'interesse della Juventus non è mai scemato. E prima o poi questo matrimonio si farà. Ne siamo (quasi) certi.