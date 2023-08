Calciomercato: Mbappé, Dembélé, Kane, Lukaku, Vlahovic: è iniziato il giro degli attaccanti

Le grandi manovre sul calciomercato si svilupperanno ad agosto, con i top club pronti a una battaglia all’ultimo rilancio per accaparrarsi i migliori attaccanti in circolazioni. Il Manchester United si è mosso in anticipo bruciando la concorrenza per Hojlund, alla cifra record di 85 milioni, bonus compresi. Ma da Lukaku a Mbappé, da Osimhen a Kane c’è un esercito di big che può cambiare maglia quest’estate, e di conseguenza gli equilibri dei campionati europei.

Calciomercato, ultime notizie oggi: la Roma avanza per Marcos Leonardo. Berardi: «Non so se resto al Sassuolo». Amrabat allo United

La stella polare rimane Mbappé, ai ferri corti con il Psg dopo il mancato rinnovo e la vendetta del club che non lo ha convocato in tournée: Kylian al momento ha rifiutato l’affondo saudita ma avrebbe tutte le intenzioni di accettare il Real, i francesi però minacciano cause e chiedono almeno 250 milioni, troppi anche per Florentino Perez per un giocatore che si libererà a zero la prossima estate. Dembelé invece è pronto al percorso inverso: dalla Spagna alla Francia, con la maglia del Psg per provare a tornare al top dopo le ultime stagioni condizionate dagli infortuni e non più centrale nel progetto blaugrana. Kane sta tenendo in apprensione i tifosi del Tottenham, ormai quasi rassegnati al suo addio, ma il Bayern sta temporeggiando in attesa dell’offerta ufficiale.

Mentre la Roma aspetta Morata e intanto pensa a Marcos Leonardo, visto che Scamacca si avvicina all’Inter. I nerazzurri hanno riorganizzato le priorità offensive dopo il voltafaccia di Lukaku, e ora il bomber del West Ham è in cima alla preferenza di Inzaghi, il tutto mentre la Juve prova a imbastire lo scambio Vlahovic - Lukaku con conguaglio di 35/40 milioni dal Chelsea, per mettere a segno una plusvalenza importante e reinvestire sul mercato. L’Atalanta ha puntellato l’attacco con Touré, mentre Osimhen rimane un caso isolato: alle prese con una lunga trattativa per il rinnovo con il Napoli, poco convinto dalla proposta saudita. Mentre Berardi dal ritiro del Sassuolo semina dubbi sul suo futuro: «Non so se sarò qui la prossima stagione», Dionisi è avvisato.