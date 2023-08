Lazio, il secondo colpo è Isaksen: siamo allo scambio di documenti

Mercoledì 2 Agosto 2023, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 12:27







Il primo frutto del compromesso fra Sarri e Lotito è a un passo: stamattina il presidente ha già dato il via allo scambio di documenti fra la Lazio e il Midtjylland per l'esterno destro classe 2001. Lo ha scelto il tecnico, preferendolo nella riuonione di lunedì sera a Karlsson, una volta appurata l'impossibilità di arrivare ormai a Berardi o all'ex pupillo Hudson-Odoi, bocciato dalla società per i continui problemi fisici dell'ultimo biennio. Talento ambidestro, da cinque anni nel Midtjylland, con cui ha anche affrontato tre anni fa l’Atalanta in Champions. Isaksen, nazionale danese, è esploso nell’ultima stagione con 18 gol in 32 gare nella massima serie, la SuperLigen, e tre gol in Europa League dove ha segnato anche contro la Lazio. Verrano versati circa 10 milioni di euro più bonus (e forse una percentuale sulla futura rivendita), al giocatore un quinquennale da 1,5 milioni per raggiungere subito Formello. E' in arrivo il secondo colpo dopo Castellanos.