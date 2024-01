Calciomercato Lazio, Sarri studia El Ghazi e sogna Gudmundsson. Per l'estate piacciono anche Ferguson e Colpani

A volte una delusione può far scattare la scintilla. D'altronde lo ha fatto intendere lo stesso Sarri venerdì scorso: «Se vogliamo competere con certe squadre dobbiamo avere qualcosa in più a livello tattico e motivazionale. L'insegnamento è grosso e va portato avanti». La batosta su tutti i fronti con l'Inter ha lasciato profonda amarezza, ma improvvisamente potrebbe smuovere le acque. È stato un rientro cupo quello dall'Arabia Saudita per il presidente Lotito, il ds Fabiani e lo stesso tecnico, contrariato dal format della Supercoppa, sì, ma non per questo intenzionato a perdere dopo 4 minuti. Per Mau si è trattato dell'ennesimo segnale che per fare il salto decisivo questa rosa ha bisogno di ulteriori rinforzi, quindi dal triplice fischio dell'Al-Awwal Park Stadium sono iniziate le riflessioni. Nei lunghi discorsi tra l'allenatore e il direttore sportivo uno dei temi principali è stato il futuro e di conseguenza il mercato. Se si guardano gli investimenti fatti da Lotito nelle sessioni di scambi invernali si nota chiaramente che l'unica stagione con oltre 10 milioni spesi (considerando anche i riscatti in estate) è stato il 2009-10, ma a smuovere il patron fu la clamorosa presenza in zona retrocessione. In tutte le altre occasioni invece non sono stati superati i 4 milioni (3,7 per l'esattezza). Perché quindi pensare a una Lazio attiva in questa ultima fase di mercato?

DUE COLPI

OBIETTIVI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eppure a Formello si sta ragionando sull'anticipazione di qualche mossa rispetto all'estate. Il club fin dal 2 gennaio ha sottolineato che avrebbe valutato eventuali opportunità e a distanza di qualche settimana il discorso si sta materializzando. Nonostanteabbia bloccato l'uscita di, si sta cercando un profilo per le corsie esterne offensive visto che il brasiliano è promesso alla Juventus e il futuro di Pedro è sempre più lontano dalla Capitale. Ecco perché intanto è in fase di valutazione, svincolatosi dal Mainz dopo l'esclusione per motivi politici, ma oltre all'olandese ce ne sono altri in coda. Non Ikoné (smentito categoricamente) e nemmeno Gil, destinato a restare in Premier League (piace a Brighton e Brentford). La notizia principale però è che il club sta riflettendo non solo su un esterno, ma anche per una mezzala. O si lascia o si raddoppia quindi, con un occhio di riguardo a. Il giapponese, reduce da 0 minuti nelle ultime tre gare, è sempre più scontento. Nonostante le smentite di rito, la Lazio teme che nelle ultime ore di mercato possa trovare un'altra squadra (il suo obiettivo è la Liga, niente Galatasaray), per questo sul tavolo di Fabiani ci sono già diversi nomi, dai più giovanie Dwomoh, ai più esperti comeLo scozzese del Bologna va catalogato tra i sogni come il ritorno di Milinkovic, e ora a entrambi se ne aggiunge un altro. I biancocelesti hanno chiesto informazioni per Albert, seconda punta del Genoa arrivato già a 11 gol e 3 assist in tutte le competizioni quest'anno. L'islandese sale così in cima alla lista dei desideri di Sarri (dove da tempo c'è Colpani), ma con una valutazione destinata a superare i 25 milioni di euro tra qualche mese. Il nome fa già venire l'acquolina al Comandante, che al contempo spinge ancora per il pupillo Rafa Silva. Il portoghese sarà un'occasione ghiotta visto che andrà in scadenza a fine giugno col Benfica, ma non sarà semplice vincere l'asta alla quale prenderà parte anche il Milan della nostra Serie A. L'importanza di giocare d'anticipo.