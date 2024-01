Calciomercato live, news oggi: Napoli su Barak, Lazio-Basic ai saluti, Benzema non si presenta al raduno

Gennaio è quasi arrivato a metà e con esso anche la finestra invernale di calciomercato, con le squadre di Serie A che stanno dando vita a diverse trattative. La Juventus non molla la pista Jordan Henderson e tiene in stand-by Samardzic. Il Napoli punta Barak della Fiorentina e spera di chiudere per Hamed Traoré. La Roma si prepara a salutare Renato Sanches, con un biglietto aereo verso Istanbul. Dall'altra parte del Tevere, la Lazio è vicina all'addio di Basic, verso la Salernitana. Benzema in Arabia non si presenta al raduno. Ecco le ultime notizie di calciomercato di oggi in diretta live.