Caicedo, Liverpool e Brighton hanno l’accordo per 128 milioni di euro. Ma lui vuole il Chelsea

È un giallo il trasferimento più costoso della storia del calcio inglese. Moises Caicedo dovrebbe lasciare il Brighton di Roberto De Zerbi per andare al Liverpool. Affare fatto per 128 milioni di euro. Ma nel momento più importante, quando sembrava tutto pronto per la fumata bianca, il giocatore ha fatto dietrofront. Il motivo? Preferisce il Chelsea.

Riavvolgiamo il nastro. Il Liverpool nella notte aveva vinto l’asta. Il Brighton aveva detto sì a 128 milioni di euro, accontentando la voglia di Caicedo di essere ceduto, con l’ecuadoriano che aveva forzato la mano saltando gli allenamenti nell’ultima settimana. Il Chelsea, per settimane in pole, aveva finalmente toccato i 116 milioni di euro richiesti dal Brighton.

Ma il Liverpool, alla disperata caccia di un centrocampista, aveva trovato il modo di rientrare in gioco, mettendo sul tavolo la cifra più alta mai pagata da un club di Premier. Il Chelsea, spiazzato dalla mega offerta del Liverpool, ha trovato il modo di tornare in gioco.

I Blues hanno chiamato Caicedo, che aveva già trovato l’accordo con il club londinese. Così il giocatore ha informato sia il Brighton sia il Liverpool. Ora la palla tocca al Chelsea. Deve arrivare a quota 128 milioni di euro. E questo potrebbe compromettere la trattativa, che ha comunque subito una frenata indipendentemente da questo discorso, con la Juventus per Vlahovic.