Psg-Mbappé, la telenovela continua: il club minaccia di licenziare i dipendenti

C’è un nuovo capitolo della saga infinita, di questa estate, tra il Psg e Kylian Mbappé. Tra le parti in causa sta arrivando la resa dei conti. Ultimo aggiornamento è la minaccia del club transalpino all’attaccante: se non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2024 (cosa che Kylian ha già fatto sapere di non voler proprio fare e liberarsi a parametro zero per andare al Real Madrid), il presidente Nasser Al Khelaifi, come riporta L’Equipe, sarà costretto a licenziare i dipendenti.

Una scelta drastica che ha un solo obiettivo: l’obiettivo dei parigini è fargli terra bruciata intorno, alimentando il malcontento nei confronti di Kylian.

E da ricordare che in una situazione simile ci sono anche Neymar e Verratti, non convocati per il media day di qualche giorno fa e messi alla porta, con tanto di invito a cercarsi un’altra squadra. I dissidi tra Mbappé e il Psg sono iniziati quando il fuoriclasse ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto, facendo arrabbiare la dirigenza parigina.

Luis Enrique on Mbappé: “It was already a situation that had happened in the past… and a positive outcome had been found”. 🔴🔵🇫🇷



“I hope for an agreement between the club and Kykian. It’s something that I would like very much”. pic.twitter.com/UH75LvEMr6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023

Tanto da essere escluso dalla tournée in Giappone e finire fuori rosa. Inoltre, Kylian ha pure rifiutato (senza voler incontrare gli emissari sauditi) l’offerta monstre a cifre spropositate (400 milioni di euro in due anni) proveniente dall’Arabia Saudita. Insomma, è una continua lotta interna che sembrava aver stancato anche il neo allenatore, Luis Enrique. Qualche giorno fa si parlò di sue dimissioni, ma questa indiscrezione fu smentita dallo spagnolo.