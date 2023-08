Bonucci, addio alla Juventus: dal rapporto con Allegri al contratto, ecco i motivi della rottura

Stavolta probabilmente è quella definitiva, dopo l’andata e ritorno Torino-Milano nella stagione 2017/18: non ci sarà un altro capitolo dopo l’addio di Leonardo Bonucci alla Juventus di oggi. Un’uscita di scena in sordina, dopo aver costruito buona parte del ciclo dei 9 scudetti consecutivi, e la soluzione Union Berlino per continuare a giocare ad alti livelli anche in Champions. Ma cos’è successo esattamente tra Bonucci e la Juventus, prima di arrivare alla frattura insanabile?

Sorteggi Champions, Napoli pesca il Real di Ancelotti. Girone di ferro Milan: Psg, Dortmund e Newcastle. Per la Lazio l'Atletico di Simeone. Inter con il Benfica

Il rapporto con Allegri non è mai stato idilliaco - dallo sgabello di Oporto alle polemiche sulla fascia di capitano di ritorno da Milano, tra gli episodi di maggiori frizioni - ma finché lo ha ritenuto importante in campo, l’allenatore ha sempre puntato su Leo.

Ci sono fattori che hanno pesato di più sulla separazione, come ingaggio e contratto. Nella scorsa stagione la dirigenza ha esplicitato a Bonucci la richiesta di concludere il suo rapporto lavorativo un anno prima dell’effettiva scadenza di contratto, ma il difensore è stato irremovibile, intenzionato a completare anche l’ultima stagione in bianconero. Lo stipendio alto (intorno ai 6 milioni) e l’anagrafica abbondantemente oltre i 30 anni erano e sono due parametri incompatibili con la nuova politica juventina, la dirigenza è andata dritta per la sua strada, paventandogli anche la possibilità di non rientrare nel progetto tecnico quest’anno. Anche Leo è andato dritto per la sua strada, e così si è arrivati questa estate alla prima trasferta di Giuntoli, insieme a Manna, in toscana, per informare il giocatore che sarebbe stato fuori rosa.

🇩🇪🛫 Leonardo Bonucci (36) is on his way to Germany to sign for Union Berlin! @romeoagresti pic.twitter.com/nd9KeTD859 — EuroFoot (@eurofootcom) August 31, 2023

Un fulmine a ciel sereno per Bonucci, inizialmente convinto di poter fare cambiare idea ad Allegri e la Juventus. Ma poco alla volta anche lui si è convinto che una stagione senza mettere i piedi in campo sarebbe stata la peggior conclusione possibile della sua carriera, anche in vista degli Europei 2024. Ha sondato possibili soluzioni, dalla Samp al Genoa, dalla Lazio fino all’Union Berlino, che ha lasciato in attesa fino al penultimo giorno, per prendere in considerazione anche altre proposte last minute. L’opzione Lazio è rimasta in piedi fino alla fine, ma i dubbi di Sarri hanno avuto un ruolo decisivo nella scelta definitiva dell’Union. Bonucci sosterrà le visite mediche e magari sarà già a disposizione per il Lipsia, intanto è pronto a sfidare Napoli, Real Madrid e Braga nel girone di Champions, aspettando la Juventus, magari la prossima stagione.