Zaniolo, la mamma: «Vuole l'Europeo ma sa che la cosa sarà lunga. Ha sentito il "crac" mentre correva»

«Nicolò è tranquillo, aspetta di entrare in sala operatoria alle 4, una quarantina di minuti in anestesia totale, è rotto anche il menisco. Non l'ha mai fatta prima, sta chiedendo a tutti cosa vuol dire, comunque è tranquillo». Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo è con tutta la famiglia, più la fidanzata del centrocampista della Roma, a Villa Stuart e, in collegamento con «Un giorno da pecora» di Radio1, informa i tifosi sulle condizioni del figlio. Intanto la dinamica: «s'è fatto male mentre correva, ha sentito il 'crac' - dice -; poi caduta e impatto con l'avversario hanno fatto il resto».

LEGGI ANCHE Zaniolo a Villa Stuart per l'operazione al ginocchio

«Le visite e i messaggi di ieri l'hanno molto tranquillizzato, in particolare Alessandro Florenzi, che è andato a trovarlo a casa e gli ha anche messo il ghiaccio sul ginocchio parlandogli di quando era lui a doversi operare a crociato e menisco, come Nicolò e della paura dell'anestesia. Totti gli ha scritto stamattina, anche Balotelli e altri campioni, sono stati tutti molto rassicuranti».

«Agli Europei ci vuole andare a tutti i costi, ma la vede lunga la cosa». Spiega ancora Francesca Costa. Per Nicolò Zaniolo non sarà affatto facile riuscire a recuperare in tempo per rientrare tra i convocato del ct dell'Italia Roberto Mancini. La mamma del talento della Roma spiega: «Ora sta molto meglio, ride scherza. È lui. Ieri stava molto

molto male». «Se c'è qualche messaggio di incoraggiamento che lo ha più toccato? Quello di mister Mancini, che gli ha detto "Ti aspetto"».



Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA