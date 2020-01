De Rossi lascia il Boca e torna a Roma: «Andrò a trovare Zaniolo»

Ultimo aggiornamento: 09:46

È finita l’avventura al Boca Juniors di. Dopo la conferenza stampa in cui il centrocampista ha spiegato i motivi del suo addio («Voglio solo tornare dalla mia famiglia che mi manca»), questa mattina all’alba è atterrato all’aeroporto di Fiumicino con un volo decollato da Buenos Aires. Ad attenderlo al suo rientro la brutta notizia dell’infortunio diche sarà costretto a restare fermo per oltre tre mesi a causa della lesione al legamento crociato anteriore destro e al menisco rimediata nella gara contro la Juventus di ieri sera: «Ho saputo, ci sarà tempo per andarlo a trovare. Lo sentirò in privato», le parole di De Rossi ai cronisti in attesa allo scalo romano.