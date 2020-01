Nicolò Zaniolo infortunato, il messaggio della mamma prima dell'operazione: «Oltre la sfortuna per diventare più forte»

La stagione di Nicolò Zaniolo è finita con un brutto infortunio ed è proprio in questi momenti che il sostegno di una madre è più importante. Francesca Costa non fa mancare il suo e in un messaggio su Instagram ha riservato parole di conforto e di incoraggiamento al giovanissimo calciatore della Roma. Zaniolo si è fatto male durante il match con la Juventus e oggi si deve operare questa mattina. Ha riscontrato una rottura al legamento crociato anteriore del ginocchio destro con lesione del menisco.

Roma, Zaniolo a Villa Stuart: oggi l'operazione al ginocchio

De Rossi lascia il Boca e torna a Roma: «Andrò a trovare Zaniolo»



«Amore mio, oltre la sfortuna, oltre ogni difficoltà per diventare ancora più forte ...ti amo all’infinito», ha scritto Francesca Costa, seguitissima sui social con quasi 400mila followers. E nella notte è arrivata anche la risposta dello stesso Nicolò: tre cuoricini. Tra i commenti anche quello di Simona Ventura che scrive: «Sono prove dure ma ce la farete. Ti sono vicina ! ForZa». Un in bocca al lupo è arrivato dal portiere bianconero Gigi Buffon: «Forza Zaniolo, l'Italia ha bisogno di te».

«Vi giuro, tornerò più forte di prima». Aveva scritto sui social Zaniolo durante il primo tempo di Roma-Juventus, subito dopo l'infortunio. «In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Sarà sottoposto a intervento chirurgico», si legge sul profilo Twitter ufficiale della Roma che ha confermato la gravità dell'infortunio. Per lui a rischio gli Europei con la prima partita dell'Italia, contro la Turchia, in programma il 12 giugno, tra cinque mesi esatti.

Ultimo aggiornamento: 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA