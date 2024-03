Vinicius parla di razzismo e scoppia in lacrime: «Voglio solo giocare a calcio e non vedere le persone di colore soffrire»

Attimi di commozione per Vinicius Jr durante la conferenza stampa di vigilia in vista del match amichevole tra Brasile e Spagna. L'attaccante della Seleçao e del Real Madrid, di recente vittima di insulti razzisti da parte di alcuni tifosi dell'Atletico Madrid, è scoppiato in lacrime sul tema razzismo, mostrando tutto il suo dolore davanti ai microfoni.

Le dichiarazioni di Vinicius Jr

«Mi dispiace. Voglio solo giocare a calcio, dare tutto per il mio club e per la mia famiglia, e non voglio mai vedere le persone di colore soffire», ha dichiarato l'attaccante della nazionale brasiliana, in lacrime, strappando gli applausi da parte di tutti i giornalisti presenti in sala conferenze.

«Sento che devo lottare per tutti i neri del mondo che non hanno voce e che soffrono il razzismo sulla propria pelle tutti i giorni.

In merito ai cori razzisti ricevuti in Liga di recente ha risposto: «Non ho mai pensato di lasciare la Spagna, perché significherebbe dare ai razzisti quello che vogliono. Non lascerò il miglior club del mondo (il Real Madrid n.d.r). Rimarrò fermo e forte perché il presidente e la società mi sostengono», ha poi proseguito Vinicius in conferenza.