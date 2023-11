Statua della Vergine Maria piange in Messico. I fedeli: «Simbolo di pace di fronte ad una comunità piena di violenza»

Lacrime lungo il viso e occhi arrossati: questi sono i segni di quello che secondo alcuni fedeli sarebbe un vero e proprio miracolo. Accalcatisi di fronte alla statua della Vergine Maria in una chiesa di El Canal, in Messico, centinaia di credenti hanno documentato con foto e video l'incredibile avvenimento.

Il presunto miracolo

Centinaia di fedeli sono rimasti sbalorditi dopo aver assistito al presunto pianto di una statua della Vergine Maria. È successo in Messico, in una chiesa di El Canal, nello stato di Colima. Accalcatisi davanti alla scultura nella speranza di assistere di persona al miracolo, i fedeli hanno pubblicato sui social video e foto della Madonna in lacrime. Secondo alcuni, durante il pianto, gli occhi della stuatua sarebbero anche diventati rossi. Per gli abitanti del luogo, il miracolo non è che una risposta alle continue violenze avvenute quest'anno nello stato di Colima.

Ad ottobre, infatti, sono stati 702 gli omicidi confermati dalla Procura. Per questo motivo, secondo molti fedeli, le lacrime della Madonna sarebbero «un simbolo di pace di fronte ad una comunità piena di violenza».

La spiegazione

Secondo il professor Luigi Garlaschelli, sebbene il presunto miracolo abbia stupito moltissime persone, dietro le lacrime della Madonna non ci sarebbe nessun miracolo, bensì una spiegazione scientifica legata al materiale di cui è fatta la scultura: «Serve una statua cava, di gesso o di ceramica, che deve essere ricoperta all’esterno con uno strato impermeabile. Riempendo d’acqua la statua attraverso un impercettibile foro posto nella parte superiore, il materiale poroso la assorbirà, ma lo strato esterno ne impedirà la fuoriuscita. Tuttavia, se si fa un leggero graffio sullo smalto protettivo nella zona del condotto lacrimale, l’acqua assorbita uscirà attraverso di esso come se fossero lacrime».

I precedenti

Le lacrime della Madonna in Messico non sono però le uniche. Già nel settembre del 2019, infatti, alcuni fedeli avevano affermato di aver visto lacrime scorrere lungo il volto di un dipinto della Vergine Maria negli Stati Uniti. A notare per primo il miracolo fu il custode della chiesa greco-ortodossa della Santissima Trinità a Chicago. Un anno prima, un'altra Vergine Maria, questa volta in Argentina, è stata vista piangere lacrime di sangue per la 38esima volta.