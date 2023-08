Emma Marrone in lacrime su Instagram, il messaggio ai fan: «Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono»

Emma Marrone presenta emozionata il nuovo album "Souvenir" che anticipa un tour nei club italiani e un singolo pronto a uscire in questi giorni. I fan erano pronti come sempre a sostenerla e lei non è riuscita a trattenersi. Su Instagram Emma si è mostrata senza filtri né costruzioni mostrando la sua gioia incontenibile. Ha pianto, tanto dopo aver visto la risposta molto positiva dei fan al suo annuncio del nuovo album e tour in Italia, la cantante si è lasciata andare ad un pianto liberatorio che ha condiviso con i fan.

Emma Marrone in lacrime su instagram

«Mi stavo ca*ando sotto per questo ritorno, poi vi leggo e mi emoziono. Non me ne frega niente, mi faccio vedere così come sono. Grazie, non vedo l'ora di esibirmi, sono troppo emozionata. Siete stupendi e vi voglio bene. Mi state dando una carica pazzesca». Emma non vedeva l'ora di tornare a cantare con i suoi fan e loro le hanno dimostrato quanto sia mancata.