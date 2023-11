Taranto, la statua della Madonna di Massafra lacrima. Una testimone: «L'ho vista piangere dall'occhio destro»

La statua della Madonna di Massafra - un paese in provincia di Taranto - avrebbe lacrimato: sono in molti i residenti che lo affermano, a partire dalla testimonianza di una donna che è stata la prima a fare la straordinaria scoperta. «Stavo passeggiando per via Roma - racconta la donna - il mio bimbo mi ha chiesto di salutare la Madonna, mi sono soffermata davanti alla statua e ho visto che lacrimava».

La reazione del parroco e dei residenti

L'evento miracoloso sarebbe accaduto nella serata di sabato 28 ottobre, intorno alle alle 21.30. «Ho guardato la statua più intensamente - prosegue la testimone - e ho visto le lacrime che scendevano sul viso dall'occhio destro. Sono subito corsa nella parrocchia, volevo che anche gi altri guardassero», spiega a Canale 5. Immediatamente è stato chiamato il parroco, don Michele Bianco, che ha potuto constatare insieme ad altri cittadini il fenomeno della lacrimazione.

La sullo straordinario evento si è diffusa velocemente e presto il sagrato della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù è diventato luogo di pellegrinaggio per molti fedeli accorsi per vedere le lacrime della statua. «La statua della Madonna è arrivata nel comune pugliese nel 2005 direttamente da Medjugorje», spiega il parroco del paese. «Abbiamo osservato increduli - prosegue - sono quei momenti di confusione davanti ai quali non si sa cosa pensare».

Don Michele ha poi raccontato che la statua negli anni è stata quasi interamente ricostruita, dopo la caduta a causa dell'urto provocato accidentalmente da due ragazzi l'avevano fatta cadere distruggendola. «Solo la testa è rimasta intatta», conclude il parroco.