Troppi errori del Var, il presidente del Brest chiede di sospenderne l'utilizzo: «Deresponsabilizza gli arbitri»

In Ligue 1 è esplosa la protesta per il Var e la sua utilità. Nei giorni scorsi il Brest ha lamentato alcuni errori, ma nessuno pensava potesse prendere in mano la situazione e portarla fino al consiglio di amministrazione della federazione arbitri. Il presidente del club del nord della Francia, Denis Le Saint, ha sorpreso i dirigenti della Ligue 1 chiedendo ufficialmente la sospensione del Var. Secondo L'Equipe, il club ha inviato una richiesta all'organo che si riunirà mercoledì prossimo a Parigi.

Nonostante il buon inizio di stagione, lo Stade Brestois si è scontrato in diverse occaisoni con il Var e il presidente del club stavolta ha calcato la mano. Anche il tecnico Eric Roy si è lamentato su Instagram: «Non riesco ancora a trovare le parole per descrivere il sentimento di ingiustizia e di incomprensione che ci anima».

Parole che risuonano importanti dopo la sconfitta della sua squadra contro il Monaco di inizio novembre.

«Il Var controlla le gare»

Le preoccupazioni del direttore tecnico sono rivolte anche al normale svolgimento delle gare: «Come e perché il VAR informa l'arbitro di alcune azioni di gioco e non di altre? Oggi la tecnologia mette molta pressione sugli arbitri. D'ora in poi le partite vengono gestite dal VAR che può, secondo le regole vigenti, influenzare il risultato di una partita. Anche se tutti abbiamo immaginato un sistema più affidabile e più giusto, in realtà esso rimane soggetto agli stessi problemi di interpretazione e soggettività di prima. La cosa più grave è che ha l'effetto di depotenziare i nostri arbitri e invece di aiutarli continua a metterli in difficoltà».

Difficilmente la richiesta del Brest sarà accolta. Mercoledì, la Lfp dovrà esaminare anche il contratto con il fornitore di servizi che arbitra il Var così come la Goal Line Technology. Per il futuro, due candidati (Hawk-Eye e Sportec Solutions) sono in corsa per la Ligue 1, ma anche per la Ligue 2, che beneficerà di entrambe le tecnologie nella prossima settimana.