Roma, il siparietto tra De Rossi e Lukaku: «Sei sempre stato così grande?»

Daniele De Rossi ha cominciato da pochi giorni la sua nuova avventura come allenatore della Roma e ha già creato un'atmosfera molto scherzosa. Dopo il suo arrivo a Trigoria, in seguito all'esonero inatteso di José Mourinho, la società ha immortalato i primi passi del tecnico nel centro sportivo. Dal video diffuso du Youtube si vede l'ex centrocamissta abbracciare i magazzinieri e i giocatori con cui ha scambiato qualche battuta, in particolare Lukaku, Abraham e Karsdorp.

Roma, De Rossi: «Ho bisogno dei tifosi come ai vecchi tempi, siamo una squadra forte»

Il siparietto tra De Rossi e Lukaku

L'allenatore ha incontrato per primo il terzino destro con cui ha già giocato nella prima stagione in giallorosso dell'olandese. «Lo conosco», le parole in inglese dell'ex Feyenoord che poi ha scherzato proprio con De Rossi sul suo livello di italiano. Stesso siparietto anche con Abraham, che lo ha rassicurato sulle sue condizioni. Infine, il nuovo allenatore della Roma ha incontrato Lukaku proprio nel magazzino di Trigoria: «Ma tu sei sempre stato così grosso? Allora sono io che mi sono rimpicciolito».

Alla frase del tecnico l'attaccante numero 90 è scoppiato a ridere così come i presenti. Atmosfera leggera che, però, è cambiata in allenamento con l'ex numero 16 che ha diretto le sedute con un volto serio e concentrato.